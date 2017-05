Ponteareas se postula como punto de encuentro familiar

nnn La necesidad de contar con un un punto de encontro familiar en Ponteareas, afirma Verónica Carrera, concejala de Igualdade e benestar Social, se debe a que, “o único servizo destas características existente para a zona está en Vigo e, ás veces, non conta coa capacidade suficiente para atender a demanda”.

Para Carrera se trata de un “servizo fundamental de cara a facilitar a relación entre os menores e as súas familias en situación de crise", de ahí, que el gobierno local de Ponteareas haya decidido presentar una propuesta al pleno de mayo, para que la corporación lo valore y que el ejecutivo gallego lleve a cabo un estudio de viabilidad para poder contar con este punto de encuentro familiar que abarcaría la comarca Condado-Paradanta, y teniendo en cuenta la creciente demanda detectada en la zona.

La propuesta, razona y defiende la necesidad de contar con un servicio “de carácter neutral”, especializado en regular el régimen de visitas establecido por la autoridad competente “entre as familias e os menores, cando estean a pasar por unha situación de separación, divorcio, nulidade ou calquera outra circunstancia que interrompa a normal convivencia”, y siempre que el derecho de visitas se interrumpa o resulte difícil y/o conflitivo. A juicio de la concejala de Benestar e Igualdade, un servicio de estas características “favorece a relación dos menores coas súas familias” además de garatizar y hacer cumplir el régimen de visitas.

Para el alcalde, “non se pode esquecer que Ponteareas é a cabeceira dunha comarca que supera os 60.000 habitantes, que precisan dispoñer de servizos de proximidade", razona Xosé Represas. n