La Policía investiga la desaparición de David Galán

La familia se dio ayer un respiro. Una tregua, porque considera que "no tiene sentido seguir rastreando 'a lo loco' la zona de A Risca", peinada ya durante varios días. Y para que la búsqueda sea más efectiva, "coordinaremos con la Guardia Civil los próximos operativos" para encontrar a David, explican los más allegados.Por su parte la Policía investiga la desparación del porriñés e intenta desmenuzar la información contenida en su móvil. Dispositivo que por última vez detectó la antena de la calle Currás, próxima a la autovía. Cada día aumenta la zozobra y la preocupación de la familia de David "pero no la esperanza", dicen. Por eso -insisten-, si alguién pueda aportar datos sobre su paradero, siguen operativos dos teléfonos: 642 650 775 y 649 952 957. Su rastro se perdió el 24 de abril. Y desde entonces no ha contactado ni con su familia ni con sus numerosos amigos. David Galán, de 39 años de edad, 1'70 de estatura y unos 75 kilos de peso, la tarde que desapareció vestía pantalón vaquero y camiseta con letras. Tiene un tatuaje tribal de codo a hombro en el brazo derecho y un pendiente dilatador en la oreja derecha.