Dos plenos fallidos en Ponteareas al no presentarse la oposición local

No uno, sino dos plenos extraordinarios convocados por el alcalde de Ponteareas, para intentar no perder un millón de euros de subvención destinados a la adjudicación del contrato de obras para una dotación de una red de calor con biomasa, resultaron fallidos al ausentarse de ambas sesiones la oposición, PP y ACiP, necesarios para poder aprobar por mayoría la propuesta del grupo de gobierno, BNG-PSOE-RDT, más el voto de EU, que no eran suficientes.

Desde el BNG lamentan que "a covardía e irresponsabilidade do PP e ACIP castigue aos veciños de Ponteareas". Ambos grupos "fuxiron e impediron" que saliese adelante la propuesta.

Por contra, desdel el Partido Popular afirman que el gobierno tripartito "es el único responsable si finalmente pierde la subvención de 1 millón de euros" . Hace más de un año -aclaran-, que el gobierno municipal "conoce la concesión de la subvención para realizar esta obra de biomasa, pero durante meses no hicieron nada". Puntualiza el PP, que la Secretaria municipal habilitada "informa desfavorablemente" el procedimiento seguido para adjudicar esta obra de distribución de calor con biomasa. Que el informe del ingeniero municipal dice que "es imposible hacer una obra del calado de esta en 15 días cuando lo mínimo serían 6 meses". Y que además -añaden-, los “miembros natos” de la Mesa de Contratación, interventor y secretario, se abstienen por no compartir el procedimiento. ”Queremos denunciar la desfachatez de este gobierno que miente a la ciudadanía y pretende culpar a la oposición de un problema generado por ellos mismos, por su ineficaz gestión".