Tres plenos extraordinarios suponen a los ponteareanos 5000 euros

Las tres sesiones plenarias de carácter extraordinario celebradas solo en lo que va del mes de noviembre, le supondrán a los vecinos de Ponteareas un gasto de 5000 euros. Ayer jueves se celebraba el tercer pleno, y desde ACiP acusaban al gobierno local y a los tres grupos que lo componen: BNG, PSOE y RDT "de doble moral entre lo que dicen y lo que hacen".

El portavoz de Alternativa Ciudadana de Ponteareas califica de "vergonzosa" esta situación "provocada por la improvisación del alcalde, que como en el caso de ayer llevó a pleno tres ordenanzas para revisar a toda prisa y con los expedientes a medias, porque no daba tiempo a publicarlas en el BOP y no entrarían en vigor en 2018". Para Juan Carlos González Carrera este "sinsentido" es una consecuencia más de "una gestión ruinosa que pagamos los vecinos", ya que estas ordenanzas se habrían podido incluir en plenos anteriores "y no a correr y con la documentación incompleta". Pero lo más "curioso" es que todos los grupos que componen el gobierno local "mienten según les convenga" como hicieron con la ordenanza del impuesto de vehículos presentando una modificación que nada tenía que ver con la propuesta anterior ni con las mociones que se fueron aprobaron por unanimidad, saltándose el compromiso adquirido por todos los grupos de la corporación (exención para vehículos históricos y de más de 25 años y de hasta 12 caballos, que actualmente pagan 107 euros y que con la rebaja -que debería ser como antes del plan de ajuste, de 93.52 euros-, solo la han rebajado hasta los 102,29 euros. "Mentira tras mentira".

Y en cuanto a la ordenanza de plusvalías "más de lo mismo", afirman desde ACiP. Ahora mismo, cualquier vecino paga por las herencias que reciben de sus padres "lo cual es injusto". Por eso "nuestra propuesta aprobada por unanimidad en su momento" iba encaminada a la exención en las propiedades heredadas sean cuales sean "puesto que es un impuesto injusto que están anulando los Tribunales".

Desde ACiP están dispuestos a ser 'el pepito grillo' de este gobierno tripartito hasta final. "Tenemos un gobierno que en su programa electoral llevó propuestas de rebaja de impuestos como antes del plan de ajuste, y ahora que mandan hacen lo contrario y mienten a los vecinos, por eso, les seguiremos recordando -hasta el final de mandato-, todos sus incumplimientos".