El pleno retira competencias al alcalde de Mondariz

nnn Además de "tumbar" el proyecto de 'Mobilidade' diseñado por la Diputación, a propuesta del Partido Popular en la sesión plenaria del 29 de abril en el Concello de Mondariz, la oposición -por 7 votos frente a 4-, aprobó retirar atribuciones cedidas al alcalde, entre ellas contrataciones que ahora revierten al pleno municipal que decidirá sobre los grandes contratos. PP, BNG, PSOE y MST, con esta decisión 'bloquean' al gobierno local de AxM, que a partir de ahora tendrá que someter al veredicto del pleno las propuestas.

Pleno, que recupera competencias dos años después de constituirse, al coincidir toda la oposición en que "la mala gestión de 'Calis' no le hacer merecedor de las mismas". Y en el voto unánime de cuatro partidos, influyó también la falta de consenso y diálogo y el "uso indebido" de las atribuciones "que le otorgamos" cuando llegó al poder AxM. "Si tienes mayoría absoluta estás respaldado, pero en minoría -como es el caso-, no se pueden tener actitudes antidemocráticas ni se puede gobernar a base de decreto, ahora, se le acabó", explican a este diaro los populares.

Enfrente, la valoración del alcalde Xoán carlos Montes, Calis, convencido de que la oposición intenta bloquear la acción de gobierno. "Nós, estando na oposición, apoiamos ao goberno do PP porque entendiamos que era o mellor para axilizar trámites e un xeito de aforrar en plenos extraordinarios". Ahora, ante esta nueva situación "o goberno vai seguir traballando para solucionar os problemas de Mondariz sen pensar en quitar réditos políticos". n