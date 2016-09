Pleno extraordinario hoy martes a instancias del PP

El grupo municipal del Partido Popular "ante la inoperancia, incompetencia y abandono de las responsabilidades del alcalde, Xosé Represas y la laxitud del Gobierno Local", tomó la iniciativa de solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario a celebrar hoy martes, a las ocho de la tarde "para tratar 12 propuestas inaplazables".

Aluden los populares a que el regidor "en menos de dos meses convocó dos plenos extraordinario fallidos" en los que propuso temas "que no contaron con el respaldo de la mayoría de la corporación, obligando al Gobierno Municipal a retirarlos del orden del día", indican.

Parece ser -y así lo recalcan desde el PP de Ponteareas-, que el alcalde "no se entera de que gobierna en minoría y sigue actuando en contra de sus postulados de investidura en los que pregonó "el consenso, diálogo y participación como ejes del gobierno local pero año y medio después, si te he visto no me acuerdo, o sea, nada de diálogo, nula participación y acuerdos tomados unilateralmente".

Dado que en los mencionados y "prescindibles" dos plenos extraordinarios no se trató ninguna de las propuestas del grupo municipal del Partido Popular y habiendo asuntos "urgentes" pendientes, hoy, en el orden del día -además de la comparecencia del alcalde o en su defecto del concejal de Medio Rural, Manuel Troncoso (RDT)-, incluyen una moción para solicitar la "reprobación y dimisión" del concejal de Comercio, Mario Lago (PSOE) y la comparecencia de la concejala de Turismo y Cultura, Hortensia Bautista (BNG), así como la modificación de los impuestos IVTM e ICIO, y solicitar a la Diputación que cambie varios criterios del décalogo de actuaciones en los viales provinciales y que lleve a cabo su mantenimiento. n