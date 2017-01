Plataforma 'polos nosos fill@s' exige seguridad

Este jueves, la Plataforma 'polos nosos fill@s', formada por padres y madres de escolares, no solo de Ponteareas, sino también de toda la comarca, se reunía con la concejala socialista de Seguridade Cidadá e Mobilidade, Vanesa Fernández, para analizar la situación y acordar una serie de acciones encaminadas a “esixir a Fomento, que é quen ten a titularidade da N-120, que leve a cabo melloras de cara a garantir a seguridade na zona”.

Fernández, informó a la plataforma de todos los pasos dados desde su concejalía así como de todas las solicitudes enviadas a la Demarcación de Carreteras do Estado en Galicia, e hizo constar que no se habia recibido respuesta alguna al escrito remitido el 12 de enero, en el que se demandaba una solución "urxente e inmediata" ante la enorme falta de seguridad en determinados puntos da Nacional 120. "Agardo que ante a gravidade da situación teñamos unha resposta satisfactoria do Ministerio de Fomento”, señala la concejala.

Por su parte, los padres y madres de la plataforma, expusieron sus demandas dirigidas a Fomento para que mejore la N-120 a su paso por Ponteareas. Y sobre todo, a la altura del IES do Barral y el transito escolar del CEIP Sabell Mosquera. Y además señalaron que el pasado 18 de enero, expusieron al Ministerio "a necesidade de abordar melloras que garantan a seguridade dos nosos fillos". Siguen sin respuesta. Por eso, y ante la inactividad de Fomento, han iniciado los trámites para convocar una manifestación, el próximo 20 de febrero “porque non queremos esperar a que ocorra unha desgraza que teñamos que lamentar para que se tomen as medidas necesarias que vimos reclamando dende hai anos”. Fernández, como concejala y como madre, se suma.