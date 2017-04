Placeros de Gondomar, en guerra contra la subasta de sus puestos

nnnLos placeros de Gondomar se alzaron en pide de guerra y pidieron al alcalde, Paco Ferreira, el cese de funciones del concejal de Comercio, Xosé Antón Araúxo y que anule el decretó que firmó autorizando la subasta de lo puestos. Los placeros, que amenazan con movilizaciones contundentes, no entienden el empeño del edil de Manifesto Miñor de subastar ahora la totalidad de los puestos de la plaza de abastos, con excepción de uno, cuyo titular se jubila el próximo año. "Donde cabe una excepción hay lugar para más", asegura el presidente del colectivo, Luis Vázquez. En su opinión, sería más razonable licitar ahora los diez puestos que están vacíos e ir regularizando los demás poco a poco, a medida que se vaya jubilando el personal. "El concejal no razona. Tiene un dibujo en la cabeza y no hay manera de hacerle cambiar de opinión. Está empeñado en que viene a dinamizar la plaza y yo creo que más bien viene a dinamitarla" precisó e indicó que si nos tenemos que encadenar a los puestos lo haremos pero de aquí no nos mueven porque es nuestro medio de vida".

El Concello de Gondomar publicó este miércoles la licitación de los 28 puestos, firmada por el regidor a instancias del concejal de Comercio. Tras medio siglo en régimen de alquiler, los comerciantes interesados en su permanencia deberán optarán a concesiones de 10 años por un canon que oscilará entre los 200 y los 400 euros y pagarán tasas anuales similares .

El regidor mostró su preocupación por la situación de crispación social creada y aseguró que el concejal le dijo en todo momento que había acuerdo con los placeros.

Los afectados no descartan adoptar medidas de presión para intentar frenar el proceso. Además de solicitar la dimisión del concejal podrían encadenarse o incluso realizar una acampada en el propio mercado. Teresa lleva diez años regentando en régimen de alquiler una de las pescaderías del mercado. "No estamos de acuerdo. Si en el ayuntamiento no está bien hecho el papeleo no es nuestra culpa. No nos negamos a pagar más pero no estamos dispuestos a permitir que jueguen con nuestro puesto de trabajo. ¿A donde voy a pedir trabajo con más de 50 años?", subrayó.

Susana, pescadera desde hace 14 años afronta una situación de incertidumbre idéntica."Yo ya estaba aquí con mi madre yantes que ella ya estuvo aquí mi abuela. Llevo aquí media vida", alegó. No es solo cuestión de antigüedad. La mayoría invirtió su dinero para acondicionar los puestos, instalar mostradores, neveras o fregaderos. "Y todo, para qué, ¿para que ahora venga uno de fuera de Gondomar y se quede con el puesto? Es un concurso público y abierto a cualquiera. ¿Quién nos paga lo que hemos invertido?, explicó.

Mercedes y Noelia, son madre e hija y llevan 24 años regentando una frutería. Nadie nos garantiza que nos toquen los que tenemos". Entienden la regularización, pero no sacrificando el medio de vida de varias familias. "No somos ocupas. Pagamos el alquiler anual que nos piden desde el ayuntamiento y tenemos todos los papeles y seguros en regla y parece que los únicos perjudicados somos nosotros", lamentó. n