La piscina de Mondariz sigue cerrada pese a su "apertura"

La alcaldía de Mondariz anunciaba el pasado viernes oficialmente que el 1 de julio, la piscina municipal se abriría para "logo de ter realizadas todas as comprobacións de salubridade e seguridade esixidas a este tipo de instalacións', pero no ha sido así. Hacía constar que las tarifas se mantenían como en 2016 'para que o prezo non supoña un gasto excesivo a las familias' (niños hasta 3 años gratis, de 4 a 15 años: 1 euros; a partir de los 16 años, 1,5 euros, además de bonos de 20 baños por 17 y 24 euros). Y los horarios de apertura durante la temporada veraniega, de lunes a viernes, de 14 a 21 horas, y sábados, domingos y festivos de 11 a 21h sin interrpción. “Unhas tarifas case simbólicas que permitan a calquera veciña ou veciño, facer uso desta instalación municipal sen que supoña un esforzo económico”, explicaban desde el gobierno local de AporM, añadiendo que también hay cursillos de natación de adultos, infantiles y bebés.



Pasó el sábado 1 de julio. Y el domingo día 2, la piscina seguía cerrada ante el malestar vecinal y las consiguientes críticas del Partido Popular: "Esto pasa por la falta de mantenimiento de las instalaciones y porque, a pesar de las altas temperaturas registradas, el alcalde Calis deja todo para última hora". Este gobierno, después de que el PP "exigiese" la apertura de la piscina, "nos recomendó desde las redes sociales que estuviésemos tranquilos que el 1 de julio la piscina estaría abierta, y no contento con eso, y dando muestras de su falta de empatía con los vecinos, se quedó tan tranquilo recomendando los baños en las playas fluviales", afirman los populares.