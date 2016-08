Piden igual difusión que con Diana Quer

La familia de Ivan Durán no entiende el escaso interés que ha despertado este caso y reclaman la misma difusión y los mismos medios de búsqueda que en caso de Diana Quer, desaparecida en A Pobra el 22 de agosto, señalan. Recuerdan, además , que en su caso llevan siete días de búsqueda infructuosa y "también necesitamos que se vuelquen para ayudarnos" . Argumentan que aunque en ambos casos se trata de una persona mayor de edad desaparecida en extrañas circunstancias y ambas deberían tener la misma difusión en televisión, la de Iván no la está teniendo", lamentan al solicitar "los mismos medios de búsqueda" para que "los dos vuelvan a casa sanos y salvos".

Desde el día de su desaparición, efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y familiares y amigos están buscando al joven pontevedrés, del que por el momento no hay rastro.

No obstante, desde el entorno del desaparecido han denunciado la "descoordinación" del operativo. En particular, han criticado que, cuando solicitaron los equipos caninos de rastreo se les comunicó que "sólo había un equipo en Galicia" y que estaba "ocupado" buscando a Diana Quer.

"Pero resulta que sí había una unidad canina, la de Protección Civil de Vigo, con la que, gracias a la iniciativa del equipo particular de búsqueda, se contacto este martes", han dicho desde el entorno de Iván Durán, que lamentan que se haya "perdido un tiempo muy valioso".

Del mismo modo, han criticado que no fuesen informados de la desaparición los integrantes del "equipo que mejor conoce estos montes", el de los agentes forestales de la Xunta.

Iván Durán Valverde es moreno, de complexión delgada y muy alto, ya que mide en torno a los dos metros de altura.n