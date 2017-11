A Picoña está a recuperar con palla os montes queimados

nnn Os montes da parroquia de Picoña, en Salceda de Caselas están empezando a recuperarse do incendio que a devastou ente o 15 e 16 de outubro. Incendio no que resultou arrasado polo lume o 98% do monte comunal, unhas 300 hectáreas. Agora, grazas ao inmenso traballo do voluntariado, que leva uns días facendo labores de recuperación nas zonas mais sensibles do monte, estase tentando de rehabilitar as zonas queimadas botando palla nas áreas con moito desnivel, sen arborado e regueiros. Coa axuda da veciñanza e voluntarios/as chegados de toda a comarca, calcúlase que se distribuirán uns 7.500 kg de palla que o Concello de Salceda conseguiu para este fin. A superficie estimada de actuación ronda as 3 hectareas. (Os interesados en colaborar deben contactar co Voluntariado do Concello: 986349003).

A Comunidade de Montes de Picoña quere "agradecer o labor desinteresado de tódalas persoas que están a colaborar nestas actividades a prol dun monte vivo e ordeado".n