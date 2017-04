Los perjudicados del Paseo Matutino exigen lo acordado

nnn Los vecinos vuelven a la carga y "ya que el señor alcalde falta a su promesa de que en el mes de marzo iban a empezar las obras del Paseo Matutino, le queremos recordar que no está cumpliendo su palabra, porque finalizado marzo, las obras brillan por su ausencia". Y los vecinos "entendemos que se trata de una obra urgente, dada la precariedad de la seguridad vial en el bario debido a los numerosos jóvenes que transitan a diario por esta calle cara a los Institutos".

Recuerdan que hace demasiado tiempo ya, el señor alcalde afirmaba en la prensa “que no mes de marzo do 2017 se iniciarían as obras”. Pero a 11 de abril (por ayer martes), "aún no sabemos nada, ni de la fecha de inicio de las obras y menos de cuando está previsto acometerlas". En vista del retraso continuado y de las promesas "incumplidas" del alcalde, Xosé Represas, algunos miembros de la Asociación de Veciños do Paseo Matutino "hemos hablado" con los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto de humanización "y nos han informado que NADIE del Concello contactó con ellos para acordar pormenores, autorizaciones pertinentes o previsións de obra". Por eso, una vez más "hemos comprobado que nos ha vuelto a engañar el actual gobierno de Ponteareas, mintiéndonos descaradamente". Y así las cosas "queremos recordarle al alcalde, que seguimos muy molestos y perjudicados". Y que todas y cada una de las deficiencias del barrio ya las "reclamamos" por escrito al Concello el 9 de febrero, pero a día de hoy "seguimos sin respuesta a aninguna de nuestras razonables demandas, solo trabas y excusas que tampoco entendemos", expresan los representantes vecinales en nombre de los residentes (casi un millar), de este populoso barrio tan céntrico de Ponteareas situado a poquísima distancia de la Casa do Concello).