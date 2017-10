El patronaje intuitivo de Shingo Sato llega a Gondomar

El diseñador japonés Shingo Sato, considerado el mejor patronista del mundo, impartió esta semana en Gondomar un curso intensivo de dos días de duración organizado por la Fundación Artesanía de Galicia en el que 15 alumnos de artesanía aprendieron su técnica Transformación y reconstrucción. Es la primera vez que este profesional de la moda viaja a Gondomar para explicar técnicas diferentes a las tradicionales, basadas principalmente en el origami, que consiste en el plegado del papel sin utilizar tijeras ni pegamento para obtener esculturas. "Me invitaron para hacer curso de patronaje artesanal. Mis enseñanzas se basan en el trabajo manual".

Una técnica diferente que consiste en desdibujar las líneas de costura, ensamblar piezas de otras maneras y crear volúmenes con pliegues simples, casi como si con la tela pudiera jugarse a hacer un rompecabezas.“Trabajamos con manos, manualmente, trabajo artesanal. Para los alumnos es importante trabajar con las manos en lugar de trabajar con computadora que normalmente se utiliza en patronaje industrial. Cortando el tejido y el papel usando una técnica muy intuitiva el patronista o diseñador logra la sensación de crear volumen usando tejido. Al describir su técnica, Shingo Sato reconoce que las normas son muy importantes, pero admite que se puede crear sin tener que respetar esas normas. El resultado es una técnica "muy libre" que rompe con el orden establecido de lo aprendido para crear de una forma totalmente diferente.

Shingo Sato destaca por la habilidad de sus manos al manipular la tela mientras la esculpe sobre un maniquí para crear una pieza única, una silueta perfecta. Lleva cinco años, impartiendo su técnica de patronaje, a la que llama 'Transformación y reconstrucción', con cursos intensivos de corta duración.

Comunicación con la tela

Todos sus diseños parten de un patrón base en tela sobre maniquí en el que comienza a dibujar formas curvas o rectangulares, de diferente manera en cada ocasión, para llevar a cabo una serie de transformaciones mediante costuras, pinzas, drapeados y pliegues, permitiendo la creación de grandes volúmenes y estructuras en la construcción de sus prendas. "Mi taller se basa en enseñarles la comunicación con las telas para crear movimiento y volúmenes. El patronaje suele estar limitado por los números, pero no hay números, todo es intuición", reflexiona.

Apuesta por la visualización y la intuición en la alta costura para crear una silueta perfecta "trabajando con concentración, sin prisas y con pasión, no como en la industria de confección que hacen todo con prisas".

Es raro encontrar a un japonés con escaso interés por la tecnología pero Sato lleva cerca de 30 años trabajando en Europa. "Soy más occidental que japonés". Shingo Sato se formó en Japón y de ahí se trasladó a París para terminar sus estudios. Durante cuatro años fue el asistente del diseñador Azzedine Alaïa. Luego, trabajó con el diseñador italiano Nicla Trussardi durante dos años más. “Azzedine Alaïa, fue una tremenda fuente de inspiración, pues de él aprendí a romper las reglas, a crear siluetas excelsas con otros patrones no convencionales, a desarrollar siluetas nuevas. "Decidí que no quería tener una marca propia sino que mi lugar en la moda era el mundo del patronaje. n