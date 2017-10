Partida de 525.000 euros para el centro de salud de Salceda

nnn Porriño tiene consignados en los presupuestos autonómicos, dentro de las partidas nominativas, 425.000 euros destinados a saneamiento y otros 100.000 para el Centro Tecnolóxico do Granito, según expuso ayer el diputado autonómico del Partido Popular, Alberto Pazos en la sede del PP porriñés, acompañado del presidente local, Alejandro Lorenzo.

Mos -representado por la alcaldesa, Nidia Arévalo-, contará con 552.000 euros para la tercera Escola infantil, y 460.000 para saneamiento. Salceda de Caselas tiene consignada una partida específica de 525.000 euros para el Centro de Saúde, mientras que para el de Porriño brilla por su ausencia. No hay partida específica a pesar de ser una importante demanda ciudadana y política. "É unha prioridade", explicó Lorenzo un tanto decepcionado. "Era prioritario que Salceda poida ter un novo centro de saúde, pero que os porriñeses saiban que vai ser a nosa demanda diante do conselleiro de Sanidade, é moi necesario". Y lanzó el guante al gobierno local porriñés: "Terá que insisitir dentro do capítulo de subvencións e nós, desde o PP, estaremos aí para botar unha man e que a Xunta aporte o necesario para Porriño".

Y Salvaterra, según avanzó Pazos tiene consignados 4,8 millones para la Plisan y mas de 300.000 euros para saneamiento.n