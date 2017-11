El párroco plantó a los vecinos de Albeos en la misa de doce

La desafortunada e inoportuna decisión del párroco de Albeos, en Crecente, de cerrar las dos puertas de acceso al cementerio con candados y cadenas coincidiendo con días tan señalados como el de ayer, 1 de Noviembre, ha levantado polémica y desatado las protestas airadas de feligreses y visitantes que -una vez al año por estas fechas-, mantienen la costumbre de desplazarse desde sus lugares de residencia a la aldea de sus mayores para honrar a sus seres queridos.

Hace unos días que el párroco decidió cerrar el libre acceso al camposanto con cadenas y candados que fueron forzados, y repuestos por el sacerdote. Y así empezó el lío, al encontrarse la gente con que no podía entrar para limpiar tumbas y nichos, ni poner flores a sus familiares en las festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Pero ayer, ante la sorpresa de todos, las puertas aparecieron abiertas.

Y tras la sorpresa, la gente, dispuesta a pedir explicaciones, esperaba ayer, alrededor de la iglesia, la llegada del párroco para oficiar la misa de doce. Pero no se personó y la misa fue oficiada por otro sacerdote, que al parecer, se habría desplazado hasta Albeos desde Ribadavia.

El fondo del problema es económico. Y por cantidades tan irrisorias como 3 euros al año por nicho y 5 euros anuales por sepultura. Cuotas que deben pagar quienes tienen propiedades en este cementerio y cuyo montante se destina a limpieza y adecentamiento del camposanto de esta emblemática aldea de Crecente donde nació San Paio (San Pelayo). "Pero la gente que ya no vive aquí se olvida de pagar y de cuidar las sepulturas, y así nos encontramos con este lío y la intransigencia del párroco", comentaban algunas personas a este diario "disgustadas" con el sacerdote. Sobre todo quienes se habían desplazado estos días desde lugares como Vigo y Ourense, e incluso desde Madrid.