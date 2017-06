El Parque de Bomberos de Porriño, en situación precaria

El comité de empresa del consorcio provincial contra incendios y salvamento de Pontevedra, formado por los sindicatos UGT, CCOO, CIG y SIBGAL mostró su "tremenda preocupación" por la situación del parque de bomberos de O Porriño, más si cabe ante los terribles acontecimientos de Portugal, "porque nadie puede descartar que podría ocurrir algo semejante" en las comarcas del Baixo Miño, O Condado y A Louriña.



Este parque de bomberos, que el año pasado atendió un total de 420 incidencias, está mermado dotacionalmente para dar respuesta a cualquier emergencia de envergadura, denuncian los sindicatos. Desde marzo, el vehículo autobomba nodriza con capacidad para 8.000 litros de agua "está de baja y a la espera de reparación". Más de tres meses en los cuales el servicio "no ha podido contar con un vehículo fundamental para los incendios, tanto industriales como urbanos, así como para prestar apoyo a las brigadas en los fuegos forestales". A primeros de junio la situación se complicó con la baja temporal del vehículo autobrazo extensible. En una situación con víctimas en altura no se podría acometer el rescate porque en el parque de O Morrazo también está averiada la autoescalera. Alertan tanto al Consorcio como a la empresa concesionaria, Matinsa, que de no repararse ambos vehículos, la respuesta del parque de O Porriño ante emergencias "es muy limitada y que se está poniendo en riesgo" a las poblaciones de actuación preferente: Porriño, Tui, Salceda, Mos, Tomiño, Salvaterra, O Rosal, As Neves, Mondaríz y Mondaríz-Balneario.