Paralizan obras sin permiso en A Ponte do Cabalón

n n n La denuncia se presentaba ayer por la mañana ante la Dirección xeral de Patrimonio y la Guardia Civil al constatar que el gobierno municipal tripartito -BNG,PSOE y Riada do Tea-, "no contaban con el permiso correspondiente para hacer los trabajos en un elemento patrimonial de alto valor" como A Ponte do Cabalón, en Angoares. Las obras se paralizaban ayer, "pero el daño ya está hecho", y en estos momentos el puente tiene "daños irreparables" por haber sido perforado en diversos puntos para colocar columnas de un pasamanos.

Explican desde CxG, que se trata de un elemento patrimonial que data del Siglo XV y forma parte del antiguo Camiño Vello a San Simón de Lira que atravesaba las parroquias ponteareanas de Angoares y San Mateo de Oliveira en dirección a los montes de A Franqueira, tal y como está reconocido en la correspondiente 'ficha' del PXOM de Ponteareas.

Y además de mostrar su indignación, hacen hincapié en que el gobierno local "debería estar trabajando para recuperar este elemento patrimonial y no para destruirlo, al igual que hizo en el entorno de la Capela de San Gregorio". Y reclaman que tanto la Xunta como el Juzgado, antúen ante este "nuevo atentado al patrimonio, y exijan responsabilidades a los causantes". Parece "increíble" que el BNG, cuando estaba en la oposicón denunciase a Solla por hechos similares en el atrio de la iglesia de Guillade, y ahora, "carentes de escrúpulos, lo destruyan". n