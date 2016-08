El padre de Ivan Durán reclama más medios para encontrarle

La familia de Iván Durán Valverde, el joven de 30 años desaparecido en Baiona desde el pasado día 25, ha reclamado más medios y colaboración para dar con él. Su padre, Juan Durán, visitó ayer el cuartel de la Guardia Civil de Pontevedra para solicitar que se refuerce el operativo de búsqueda por tierra, mar y aire . Tras la entrevista, indicó que desde el instituto armado se comprometieron a intensificar los medios materiales y humanos "con la incorporación inmediata de la Policía Nacional y Protección Civil, así como uno o dos perros de rastreo y un helicóptero". El operativo de búsqueda sigue peinando los montes de Baiona. También se busca en las estaciones de autobuses y ferrocarril por si hubiera salido ya de Galicia y se están revisando las cámaras de seguridad. El instituto armado intenta descifrar las claves de acceso de su ordenador personal. Iván es Técnico de Grado Superior en electricidad y tiene muchos conocimientos de informática, según su progenitor.

La familia resta importancia a la nota que encontraron en casa informando de su marcha y está convencida de que su desaparición es involuntaria y la atribuyen al mal momento psíquico que atraviesa el joven, que ha recibido varios reveses en el último año y medio. Además se fue y dejó atrás toda su documentación, dinero y el móvil.

Según explicó su padre, Juan Durán, "le ratearon una plaza en la Xunta" a la que concurrió para acceder al puesto de jefe del Servicio de Mantenimiento de la Residencia de Tiempo Libre de Patos, en Panxón (Nigrán). "No le tuvieron en cuenta varias titulaciones oficiales que tiene", indicó. Cuando intentaba recuperarse falleció su abuelo, "una pérdida muy grande para toda la familia". Llevaba días preocupado porque Hacienda quería cobrarle un dineral por la compra de un local en Santa Marta para restablecerse por su cuenta y para el que además le han denegado la licencia de apertura por estar ubicado en una zona afectada por Patrimonio con lo que hay que hacer un proyecto de obra mayor que demorará más tiempo. "Todo por una ermita que ya no existe pero que aún no ha sido descatalogada por la Xunta", indicó el padre.

Juan Durán que define como excelente la relación personal que mantiene con su hijo, indicó que "nuestra relación es más de amigos que de padre e hijo". Presa de la impotencia y visiblemente emocionado afirmó que adora a su hijo y aprovechó el espacio que le brinda este periódico para rogarle que vuelva a casa, donde siempre contará con todo su apoyo. " Que venga, por favor o que me llame". Después si quiere irse que se vaya pero llevándose sus cosas, "su móvil, sus ahorros y su documentación", imploró. "Que no dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita algo, yo le ayudo", añadió el padre de Iván. n