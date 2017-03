La oposición de Mondariz sigue fiscalizando al alcalde

nnn PSOE, PP, BNG y MST, mantienen una férrea fiscalización sobre la acción de gobierno. Y volvieron a unirse para pedir la comparecencia del alcalde en un pleno celebrado el jueves, día 9, en un ambiente tenso y con un único punto: las obras de un bajo de propiedad particular, que según la oposición, se pagaron con dinero público de la administración local "sin que houbese contrato ou cesión al Concello". Según Marina Alfaro, portavoz socialista, "o único convenio que está asinado é con unha asociación cultural (Arte Nosatrum), que non é dona do local". Y en el convenio tampoco figuran "as contraprestacións que o Concello recibirá a cambio da inversión económica feita". Alfaro, quiso aclarar que aún siendo miembro del gobierno "en ningún momento tiven coñecemento nin das obras nin dos gastos". Y le recordó a Calis, que a cualquier otro vecino que pretenda abrir un negocio en Mondariz "se lle obriga a presentar un proxecto técnico, pero neste caso, pola súa conta, non respectou as normas". Y tanto PSOE como PP reprochan la actitud "despectiva" del alcalde en el pleno, "con la intención inéquívoca de suspenderlo". Mientras, el grupo popular, anunciaba ayer a este diario su intención de llevar el tema ante Fiscalía.

El alcalde alega "que non houbo intento de ocultar nada". Que el Concello tendrá como contraprestación actividades culturales sin coste durante dos años, a cambio de los 2.500 euros de inversión en las mejoras, y que "todos os veciños van poder disfrutalas". Xoan C. Montes asegura a este diario que se cumplieron las normas". Y en cuanto a la denuncia en Fiscalía "só dicir que todo se fixo co asesoramento dos técnicos do Concello". n