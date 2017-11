La oposición frena el despegue de Gondomar, según el alcalde

El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, acusó al resto de los grupos municipales de "oponerse al avance de Gondomar y de intentar frenar la acción de gobierno del PSOE por motivos partidistas". El regidor se mostró contrariado después de que en el pleno celebrado el jueves el resto de grupos se negasen a autorizar buena parte de las partidas incluidas en el expediente de modificación de crédito por importe global de 334.000 euros, sometido a aprobación plenaria.

Durante el debate de la propuesta, defendida por el regidor, CABE presentó una enmienda parcial que autoriza solo el gasto de 16.220 euros destinados a las subvenciones de concurrencia competitiva en materia deportiva y 50.000 euros destinados a Ayuda en el Hogar. La enmienda autoriza también los 5.000 euros destinados a financiar el premio Victoriano Taibo de Poesía que organiza el Instituto de Estudos Miñoráns.

La enmienda salió adelante con los votos favorables de PP, IXG y CABE e incluso, Manifesto Miñor, socio de gobierno del PSOE que” votó en contra del expediente y a favor de la enmienda. “La verdad, lo único que hace la oposición es frenar el avance de Gondomar y poner trabas a la acción del gobierno por intereses partidistas”. El regidor sostiene que Gondomar está evolucionando favorablemente con una inversión importante en alumbrado, limpieza viaria e infraestructuras. El problema es que gobernamos en minoría con unos presupuestos prorrogados desde el año 2012 y eso implica llegar justos a fin de año en algunas partidas, teniendo que hacer una modificación de crédito. Tenemos el dinero, pero no podemos gastarlo porque debe autorizarlo el pleno.

El regidor destacó que en solo dos años, Gondomar ha experimentado una transformación notable porque ahora se invierte en el municipio y se gestionan las subvenciones. Están muy equivocados si creen que pueden frenar la acción del gobierno rechazándonos cosas en el pleno, porque la gente no es ciega y observa el avance. ”

El pleno desestimó la modificación de la ordenanza del precio del agua que experimentará una subida del 3,83% según la propuesta de la concesionaria Espina y Delfin, desestimada en bloque por la oposición. El gobierno local abonará a la concesionaria el incremento con dinero de las arcas municipales, que sin embargo, no será repercutido en la tasa que abonan los vecinos por este servicio.

Moción para la APLU

La sesión aprobó la moción de Manifesto Miñor (MM) que insta al pleno a solicitar a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) y a la Consellaría de Medio Ambiente la revisión de los expedientes en trámite de reposición de la legalidad o remitidos a la Fiscalía, incluidos en las zonas afectadas por los incendios,

La moción salió adelante con los votos a favor de MM, PSOE e IxG, el rechazo del PP y la abstención de CABE Arauxo apeló a la sensibilidad hacia estas familias que ahora ven como sus viviendas o construcciones afectadas o destruidas por el fuego, no pueden optar a ayudas para repararlas porque siguen afectadas por las órdenes de derribo y por las sanciones. En opinión del concejal “el pleno dejó claro, una vez más, cuáles son los intereses y las intenciones políticas de los grupos y recriminó al PP que haya votado en contra y apueste por el “cuanto peor mejor” a la hora de desgastar el gobierno municipal y porque anteponer a la defensa de los vecinos la obediencia ciega a los jefes del partido”; También recriminó a CABE su abstención y les acusó de vivir totalmente fuera de la realidad política y social de Gondomar