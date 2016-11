La oposición decide el sueldo de dos ediles en Gondomar

nnn Las cuentas generales y la aprobación de sendas dedicaciones parciales para dos concejales del equipo de gobierno, Nuria Lameiro (PSOE) y Xose Antón Araúxo (Manifesto Miñor) son los asuntos que abordará el pleno ordinario de Gondomar hoy a las 20 horas. PSOE y MM han decidido llevar el asunto a pleno pese a que están en minoría y desconociendo el sentido de voto del resto de grupos de la corporación.

En caso de que la oposición vote en contra el asunto no saldría adelante. Al pleno de hoy no asistirá el concejal de Tráfico y Seguridad, Juan Antonio González, ausente por motivos personales de manera que los socios de gobierno suman seis votos frente a diez de la oposición. “Creo que es un gesto de valentía por parte del gobierno local llevar las cosas a pleno cuando tocan como en su momento se llevó también la subida salarial del alcalde porque creíamos que era justo sin contar si tenemos apoyos o no tenemos apoyos", precisó Ferreira.

El regidor explicó que habrá un debate previo donde se expondrá de manera clara nuestra postura". Según Ferreira su aprobación no va supondrá más gasto para las arcas municipales al repartirse ambos ediles las mismas retribuciones que percibían los dos ediles de Cabe, Josué Villar y Jimena Varela, cuando formaban parte del tripartito.

Por otro lado, al cobrar media dedicación, automáticamente dejarán de percibir las retribuciones que cobran ahora por asistencia a juntas de gobierno y comisiones. Hay cuatro juntas al mes, que suponen 600 euro. "En realidad, no es que vayan a cobrar más", defendió el regidor, Sin embargo, se da "cierta estabilidad a ambos e implica una dedicación más plena y más presencia en el consistorio para gestionar y dar una mejor atención a los vecinos. n