Las obras de A Franqueira se inician con dos años de retraso

La Diputación de Pontevedra iniciará la reforma del entorno del santuario de A Franqueira después de As Pascuillas, la primera romería del año, que se celebrará este lunes, 5 de junio. Así lo aseguraba ayer el diputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez, dando cuenta de que la autorización definitiva de Patrimonio, obligatoria para el inicio de los trabajos, se recibió hace apenas nueve días ( el 22 de mayo), y que por tanto, se optó por acometer el proyecto después de la romería.

Benítez, concreta que la mejora del entorno del Santuario de A Virxe da Franqueira contempla el soterramiento de las líneas eléctricas y de telefonía, así como el cambio del asfaltado actual por el empedrado de la calle principal mendiante la utlización de sistemas tradicionais de construcción con cantos rodados, y aceras de granito. Igualmente se mejorarán los 'Miradoiros de Paradanta' que ofrecen unas vistas únicas que abarcan A Cañiza, Serra do Suído y Portugal. En el ‘Coto da Vella’, se mejorará el acceso para facilitar las visitas por el camino que pasa por delante de la “Neveira”. El Viacrucis (limpieza y recuperación de las pezas que se fueron cayendo por el paso del tiempo y/o los efectos de la climatología), así como mejoras en el antiguo Cementerio y el Lavadero además de efectuar cambios en la señalización de los enclaves turísticos de la zona.

Esta ‘actuación singular’, que cuenta con el visto bueno del Concello de A Cañiza, fue diseñada por una asistencia técnica contratada por el anterior gobierno provincial hace dos años, que también licitó la obra, siendo el nuevo ejecutivoprovincial el que tuvo que tramitar la autorización de Patrimonio. Las obras que se van a acometere en breve, están presupuestadas en 251.115 euros, y ya se adjudicaron en noviembre de 2015 con un plazo de ejecución de dos meses.

En marzo de 2016 ya se realizó una parte (mejora de caminos de acceso), que por su ubicación y al no estar afectados como elementos protegidos, no precisaron de la autorización autonómica de Patrimonio.