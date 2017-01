Una obra deja sin accesos a varios vecinos en Soutomaior

nnn Los vecinos del barrio de la Pedreira, en el municipio de Soutomaior mostraron su malestar en los últimos días por lo que consideran una nueva discriminación a varias familias del lugar en el asfaltado de los caminos. La preocupación del vecindario aumentó después de que el Ayuntamiento dejara a varios núcleos de viviendas fuera de las obras de pavimentación que se están realizando en el barrio.

Ante esta situación, los vecinos se pusieron en contacto con el grupo municipal del BNG para trasladarle su preocupación porque el Ayuntamiento trate a As Pedreiras como se hubiera “familias de primeira e familias de segunda, xa que son constantemente as mesmas familias as que están a ser discriminadas nas obras que se fan no barrio.

Por este motivo, la Asociación de Vecinos de A Pedreira mostró su solidaridad con estas familias e inició una campaña de recogida de firmas para finalizar con esta situación.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG Manu Lourenzo señaló que “todos os veciños

pagan os seus impostos, con moitos esforzos e por iso non podemos tolerar que en pleno século XXI o Partido Popular de Soutomaior continúe con estas practicas antidemocráticas e caciquís”. Asimismo, Lourenzo indicó que “os gobernos locais deben respectar a todas as familias, estamos entre veciños e A Pedreira é un exemplo de veciñanza unida e activa. Iso é o máis importante. Lémbrolle a Agustín Reguera que estamos a falar de familias, de veciños e de nenos, por moito que el só queira ver votos no canto de persoas”, concluyó. n