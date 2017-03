Nuevo crisis en el bipartito en Gondomar por la biblioteca

Manifiesto Miñor (M.M) socio de gobierno del PSOE en el gobierno bipartito de Gondomar mostró su apoyo a 'Espazo Lectura' en el enfrentamiento que esta asociación mantiene con el alcalde, Paco Ferreira, y con la concejal de Educación, Iria Lamas, por el uso de este espacio público situado en la Casa de la Cultura. Los socios del PSOE en el bipartito gondomareño hicieron público un comunicado de apoyo a Espazo Público y de sus actividades "de fomento de la lectura y de la cultura del libro" y se desmarcan de la gestión de sus socios de gobierno en la polémica que abrió Espazo Lectura. La asociación anunció este lunes en las redes sociales la suspensión de 'O Contomar'. Se trata de un cuentacuentos que se desarrollaba los lunes a las 18 horas en la biblioteca y que la asociación anuló esta semana alegando falta de espacio para hacer a la actividad porque el Concello colocó mobiliario sobre la tarima donde la realizaban.

El alcalde, Paco Ferreira negó falta de diálogo y explicó que no se ha retirado el apoyo a 'Espazo Lectura',. "Fueron ellos, los que decidieron unilateralmente abandonar la actividad en la biblioteca", alego. El regidor explicó que es un espacio público que debe estar la disposición de todos los usuarios y alegó que las tres mesas pequeñas que se dispusieron en la tarima y que causaron malestar en la asociación, son las que usan los niños para hacer los deberes y además, se pueden desplazar hacia un lado sin dificultad alguna, para realizar el Contomar.

El alcalde, que mantiene su apoyo a 'Espazo Lectura', indicó que el gobierno local les consigna una ayuda de 5.000 euros al año y que esta asociación disfruta de un local municipal para sus actividades (antigua Escuela Preescolar de Donas) donde el Ayuntamiento asume los gastos de luz, agua y se ocupa del mantenimiento de las instalaciones.

Respecto a la falta de apoyo de sus socios de gobierno, Ferreira alegó que a diferencia de los concejales que pueden desmarcarse de las decisiones del alcalde yo debo apoyar y responder de la gestión de los concejales del gobierno".

Por su parte, Manifiesto Miñor sostiene que su grupo "desconocía que las obras en la biblioteca se habían hecho sin consultar con las personas y asociaciones usuarias de la misma, al no tener relaciones con las áreas que nosotros gestionamos", señalan en el comunicado. Entienden, además, que las mejoras son necesarias pero "en ningún caso se pueden hacer de espadas a los colectivos y personas usuarias de esos espacios", indica el comunicado.

Por otra parte, señalan que los trabajos de mejora promovidas desde el gobierno local del que forman parte, "no resuelven problemas de accesibilidad en la Casa de la Cultura e indican que Gondomar precisa una nueva biblioteca ". Lamentan los problemas de comunicación entre la asociación y la edil de Educación, Iria Lamas, en una relación "debería ser fluida y basada en los principios de respeto, buen trato y colaboración". Creen además que debería ser una prioridad del gobierno y de la concejalía "atender debidamente las demandas de esta asociación".

Por último, Manifesto Miñor aseguró conocer la situación por una misiva de la asociación a sus socios, entre ellos, el Teniente de Alcalde de Gondomar y Portavoz de Manifiesto Miñor en el Concello, Antonio Araújo.