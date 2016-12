La nueva variante de la EP 5002 salva A Ponte de Achas

nnn La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, acompañanda del alcalde cañicense, Miguel Domínguez, y el diputado provincial de Mobilidade, Uxio Benítez, inauguraban ayer la nueva variante de la EP 5002, un vial alternativo al Puente Románico de Achas, de incalculable valor patrimonial e histórico, castigado durante años por la gran densidad de tráfico -buena parte pesado-, que diariamente circula por esta carretera provincial. Una fluidez de tráfico que durante los fines de semana se intensifica notablemente por ser la E.P. 5002, una de las principales vías de acceso al Santuario da Franqueira.

"Unha obriga fundamental, sí ou sí" para la Diputación. "Facer a nova infraestructura polo mal estado do vello viaducto", señaló Silva. "Ter feito esta variante é unha moi boa idea" afirmó la presidente sin obviar que era un proyecto del anterior gobierno provincial "e que non hai problema en recoñecer custións que no pasado se planificaron ben".

"O importante hoxe é que a variante está feita e que os usuarios, non só da parroquia de Achas, senón tamén os da Franqueira e os de Parada, e todos os que circulan por esta estrada, van deixar de pasar pola ponte románica do río Deva", expresó el alcalde. "É un avance para todos nós, sobre todo para protexer este patrimonio que estaba en perigo constante", afirmó Domínguez agradeciendo a la Diputación "que se teña recollida a petición de mellora da contorna do vello e emblemático viaducto".

La nueva variante de 660 metros de longitud incluye un nuevo puente sobre el río Deva de 25 metros de largo y 6 metros de altura, con tres vanos y espacio para tráfico rodado y peatonal, Y da respuesta a una de las más importantes demandas del Concello de A Cañiza y de los vecinos de Achas desde el año 2004.Por diferentes razones el proyecto no se acometió, y la Diputación lo incluyó en los presupuestos casi una década después, en 2013. Las obras sufrieron un importante retraso debido a que los socialistas cañicenses forzaron la suspensión de la aprobación definitiva para aportar alternativas al trazado original, que ayer se inauguraba "sin haber modificado el proyecto inicial", según indicaban a este diario desde el Concello.n