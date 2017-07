No hubo despiste en las ayudas, según Ferreira

La campaña de recaudación de fondos abierta por el Concello de Gondomar para financiar el desplazamiento al Mundial de China de las deportistas del Club Patinaje Gondomar bajo el lema "Patinaxe 100 x 100" ha conseguido un tercio de su objetivo en solo dos días. Nuestro objetivo es recaudar 10.000 euros explicó el alcalde Paco Ferreira que agradeció la excelente acogida que ha tenido la iniciativa entre empresas y particulares de la comarca. En solo dos días de actividad se han recaudó ya más de 3.000 euros. Si continúa la excelente respuesta solidaria, "calculo que a mediados de agosto podremos c alcanzar los 10.000 euros que era nuestra pretensión inicial. El panel, colocado en el consistorio, consta de 50 casillas de las cuales doce ya han sido otorgadas a otras tantas empresas y particulares que han comprometido su colaboración con las diez deportistas que representarán al municipio por primera vez en la historia en una competición de ámbito internacional.



Por otro lado, el alcalde negó que haya intentado ocultar a la opinión pública que un despiste del gobierno municipal dejase al Club de Patinaje Gondomar fuera de la propuesta de ayudas municipales que cada año se otorgan a los diferentes clubes y entidades muncipales como indicó el PP. "No nos olvidamos del club, todo lo contrario, somos los únicos que nos acordamos del club en estos dos años y a donde van vamos con ellos", explicó Ferreira. El regidor recordó a la concejal del PP, Natalia Salgueiro, que no debe confundir las subvenciones nominativas con las de libre concurrencia y recalcó que "parece mentira que después de pasar cuatro años en un gobierno municipal tenga esos lapsus".

En este sentido Ferreira aclaró que una cosa son las subvenciones nominativas a las que se refiere la edil del PP que se otorgan dentro de los presupuesto municipales cada año mediante convenios y que implican una contraprestación por parte del club o entidad deportiva que la recibe y otra cosa muy distinta, es el caso de esta ayuda al Club Patinaje Gondomar. En este caso, el regidor pretendía que estas deportistas se acogieran a una ayuda de concurrencia competitiva (mediante comparación de las solicitudes presentadas) para incentivar el deporte base y a los deportistas locales que accedan a la competición nacional o internacional, como en este caso. "En esto no vale el café para todos. No puede tener las mismas ayudas una club que no sale de su parroquia que otro que compite a nivel mundial" precisó.