Nigrán inicia los trabajos de abastecimiento a Parada

nnnEl Concello de Nigrán inició las obras que llevarán el abastecimiento de agua a prácticamente toda la parroquia de Parada. Los trabajos, con un plazo de ejecución de 6 meses, corren a cargo de la empresa COVSA, firma que resultó adjudicataria por 316.000 euros entre las 50 ofertas presentadas.

El alcalde, Juan González, explicó que una de sus prioridades es llevar el agua a todas las parroquias. El gobierno local asume el coste de la obra con cargo al remanente de Tesorería según decidió el pleno celebrado en julio.

El gobierno local de Nigrán asume el coste año y medio después de que la Xunta revocase el convenio de 553.000 euros que contemplaba esta actuación. "Es una actuación comprometida desde lo gobierno socialista de Nigrán, como la Xunta no asume sus responsabilidades debemos hacerlo nosotros, no podemos esperar más", señaló el regidor.

Esta actuación ampliará la red de abastecimiento mediante la instalación de una nueva conducción que se enganche a la ya existente en el Parque Empresarial Porto do Molle. Luego, a través de un bombeo construido en el entorno del parque empresarial se impulsará el agua hasta el Pico de Eiró donde se construirá un nuevo depósito de regulación de 500 m3, desde el cual se dará servicio a las viviendas.

Convenio con aqualia

El Concello está pendiente de los diferentes informes sectoriales para iniciar las obras que llevarán el abastecimiento a los barrios de Nandín, Igrexa, A Rúa, Con e AReboreda. La actuación beneficiará también a la parroquia de Camos (barrios de Castelo, A Lama y O Rial) y a las viviendas ubicadas en las cercanías de la PO-332 (calle de los Pazos).

En total, más de mil vecinos se beneficiarán de esta actuación que, con un presupuesto de 374.809,48 euros será financiada íntegramente por l Aqualia dentro de los acuerdos con la concesionaria.

Las obras previstas incluyen su puesta en marcha junto a la instalación de una nueva canalización, un bombeo y un depósito. n