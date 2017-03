Nigrán y Gondomar reclaman a la Xunta transporte con el CUVI

nnn Los alcaldes de Nigrán y Gondomar, Juan González y Paco Ferreira, solicitaron a la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez que agilice la implantación de un servicio de transporte regular entre los ayuntamientos miñoranos y el Campus Universitario de Vigo (CUVI) integrado en el plan de transporte metropolitano de la Xunta, tal y como aprobó por unanimidad la Mancomunidad del Vamiñor en su última sesión plenaria a propuesta de Manifesto Miñor.

El alcalde de Nigrán, Juan González, aclaró que es una vieja demanda y argumentó que desde la Mancomunidad "se están dando pasos seguros en esta dirección". Para el regidor sería una excelente medida para los usuarios del CUVI y para la comarca "porque podría incluso convertirse en un lugar de acogida de estudiantes", valoró. El regidor se mostró prudente al indicar que se están dando los primeros pasos. "Habrá más reuniones entre los tres alcaldes y transmitiremos nuestras propuestas a la Xunta, pero lanzar campanas al vuelo pensando que mañana vamos a tener transporte a la Universidad, sería no decir toda la verdad a los vecinos”, aclaró.

Por su parte, el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, explicó que es un tema complejo y señaló que Gondomar es el único de los municipios miñoranos que tiene “cierto privilegio”sobre los otros dos, porque "desde Gondomar hasta el Alvaro Cunqueiro y también hasta el CUVI a través de una lanzadera o también haciendo uso del transporte interurbano a través de la línea de la concesionaria Melytour. En cualquier caso, Ferreira apostó por "seguir avanzando no solo con el acceso o manera de llegar CUVI sino también en el transporte del Área Metropolitana e incluso entre parroquias".

La propuesta, que ya fue elevada por el BNG al parlamento autonómico, surgió a petición la Federación de Anpas do Val Miñor, que cifra en 408 los alumnos de la comarca que cada día acuden a clase en Vigo, en su mayoría obligados a recurrir al transporte privado. De ellos, 191 proceden de Nigrán, 116 de Gondomar y otros 101 de Baiona.

La conselleira, Ethel Vazquez dijo que la Xunta apuesta por el transporte público en Galicia y aludió a la propuesta de reordenación del transporte publico que se lleva a cabo "dentro de los planes comarcales que estamos analizando por zonas". En este sentido, ofreció máxima disposición para que los distintos concellos le trasladen sus aportaciones y subrayó que hubo reuniones en la que los municipios aportaron sus alternativas porque es algo que requiere colaboración de todas las administraciones".

Dos sendas mixtas

Ambos alcaldes se reunieron con la conselleira y con el director de la Axencia de Infraestructuras, Francisco Menéndez, para hablar de la licitación de las obras de la nueva senda Azul en la PO-325 entre A Ramallosa y Playa América. Las obras, con una inversión de 390.000 euros se iniciarán tras el verano y darán continuidad al carril bici y a la senda peatonal ya existente hasta Baiona. Serán 300 metros de uso mixto, con un ancho de 2,5 metros.

La conselleira les informó también de las mejoras introducidas en el proyecto de construcción de la nueva senda mixta de 3,5 kilómetros, que con una inversión de 1,5 millones de euros, se ejecutará entre Gondomar y A Ramallosa, en la PO-340 y cuyas obras se contratarán antes del verano. Se elevará unos centímetros respecto a la carretera, tendrá un ancho de 2 metros y estará separado de la calzada por una zona ajardinada y borde de hormigón donde sea posible y se diferenciará visualmente.

El proyecto introduce mejoras en el acceso al IES Escuelas Proval, donde se habrá un cambio de sentido con carril central para facilitar los giros. Además, en el cruce con la carretera a Golada, junto al centro de salud de A Xunqueira, una isleta semicircular permitirá los cambios de sentido y en el cruce con la carretera a Donas una glorieta facilitará los giros a la izquierda. n