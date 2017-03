La música será uno de los platos fuertes de Play-Doc

nnn Joan As Police Woman llega este año al festival Play-Doc con su último trabajo. La cantante, compositora y productora estadounidense, acompañada por el multiinstrumentista Benjamin Lazar Davis, presentará en Tui el 24 de marzo su recién estrenado quinto álbum, "Let It Be You", así como temas clásicos de su extensa discografía. La programación musical de Play Doc se realiza un año más en colaboración con el festival Sinsal SON Estrella Galicia, y se completa con las actuaciones de Star Rover (Brooklyn) y The Dirty Coal Train (Lisboa).

El cartel musical se completa el sábado, día 25, con las actuaciones de Star Rover y The Dirty Coal Train. La peculiar música de este talentoso dúo, afincado en Brooklyn, es difícil de catalogar aunque podría definirse como punk pastoral. Sus conciertos son como expediciones interestelares inspiradas en el estilo guitarrístico de John Fahey. Con apenas una guitarra y una batería, el grupo consigue jugar con el tempo y las melodías de las cuerdas de Will Graefe (Jesse Harris, Larkin Grimm), y de la percusión de Jeremy Gustin (Marc Ribot, Albert Hammond Jr, Delicate Steve). Sus directos son una experiencia fuera de lo común.

Joan Wasser, conocida musicalmente como Joan As Police Woman, es una artista profundamente arraigada en el soul pero que domina infinidad de estilos, también conocida por sus colaboraciones con Antony and the Johnsons, Rufus Wainwright, Lou Reed, Sheryl Crow o David Sylvian. De su primera visita a Galicia fue responsable precisamente el Festival Sinsal en el año 2006, en la ciudad de Vigo.

"Let It Be You", el trabajo que presentará en la sala Metropol de Tui, surge de la colaboración con el músico Benjamin Lazar Davis, que la acompañará en este concierto. Para la creación del álbum, ambos viajaron por diversos lugares del continente africano inspirándose en los patrones musicales de los pigmeos de la República Centroafricana, reinterpretándolos con instrumentos de rock convencionales como guitarras y teclados.

El grupo The Dirty Coal Train es un power trio de garage punk portugués cuyas influencias van del rock de los sesenta hacia sonidos propios del rockabilly o el surf, siempre mirando de reojo al soul y el blues. Después de su gira por Europa y Brasil llegan al festival Play-Doc para presentar su último trabajo. n