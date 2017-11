Municipios del Miño confirman la frontera oficial desde 1864

nnn Los 13 municipios de la raia miñota, cinco portugueses y ocho gallegos, formalizaron la firma anual del acta de Reconocimiento de Frontera del Río Minho, cuya la ceremonia contó con la representación de todos los municipios, demostrando que las relaciones transfronterizas Norte de Portugal/Galicia se mantienen consolidadas. En pleno río Miño, entre Vila Nova de Cerveira y Valença, a bordo de una fragata de la Marina Portuguesa, los representantes de los municipios portugueses de Caminha, Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira, y los gallegos de A Guarda, Arbo, As Neves, Crecente, O Rosal, Salvaterra do Miño, Tomiño y Tui reafirmaron las excelentes relaciones existentes a nivel de cooperación y gestión conjunta del río Miño. El acto simbólico consolida las conexiones institucionales y de amistad entre los municipios ribereños, y de estos con las autoridades marítimas a favor de una cada vez mayor valorización ambiental y paisajística de este espackio internacional. Por parte de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogal; por Tomiño, la alcaldesa, Sandra Gonzalez Alvarez, y en representación de O Rosal, la 1ª teniente del alcalde, Maria Carmen Alonso Alonso, firmaron el acta de revista de frontera entre los dos países, en la que no consta ninguna alteración en el recorrido del referido curso de agua. La ceremonia oficial se encuadra en los términos del Tratado de Límites entre Portugal y España, de 29 de septiembre de 1864. n