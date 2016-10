“O mundo máxico de Pinocho" chega a Redondela

nnn EducaTeatro Producións estrea este domingo en Redondela "O mundo máxico de Pinocho", un musical infantil realizado co apoio da Consellería de Cultura e Educación a través da subvencións á produción escénica da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

O Multiúsos da Xunqueira acollerá, ás 17,00 e ás 19,00 horas, as primeiras funcións desta montaxe, que forma parte da programación que o escenario redondelán ofrece esta temporada como espazo asociado á Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA).

O director da Agadic, Jacobo Sutil, participou onte na presentación desta nova proposta para público familiar xunto coa concelleira de Cultura, María Teresa Paris, e o produtor de EducaTeatro, Alexandre Vázquez. Sutil incidiu na produción e na distribución como dous dos principais ámbitos de apoio ao teatro galego que a Xunta mantén a través da Axencia Galega das Industrias Culturais.

No caso de ‘O mundo máxico de Pinocho’, esta dobre vía de colaboración materialízase na subvención recibida para levar a cabo a produción e na súa inclusión na nova carteleira da Rede Galega de Teatros e Auditorios.

Este foi un dos 29 proxectos seleccionados na convocatoria pública de axudas á produción escénica galega, polo que EducaTeatro Producións recibiu apoio económico na modalidade de compañías de nova creación. n