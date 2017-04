Multa a los concellos de Ponteareas y Mondariz

n n n La Senda del río Tea vuelve a ser de nuevo un punto negativo para los Concellos de Ponteareas y Mondariz. Una vez más, y son ya unas cuantas desde 2013, ambos han sido multados por la Confederación Hidrográfica Miño Sil, a raíz de la denuncia del Grupo Ecoloxista Adenco. Así, la CHMS determina en la resolución del expediente sancionador, que se incumplieron varias de las condiciones específicas de la autorización de la Senda do Tea, y que por tanto, se multa a los dos Concellos con 1.200 euros, además se les hace un requeremiento formal para que cumplan lo estipulado en un plazo de 15 días, ya que sino se exponen a sanciones coercitivas. La Confederación también considera que existe un agravante de responsabilidad por el hecho de que la actuación esté dentro del espacio natural protegido, LIC Río Tea.

Desde Adenco, consideran que este "é un novo exemplo de como malgastar e despilfarrar os recursos económicos en tempos de crise e de como xerar impactos ambientais a partir da acción da administración pública". Ciertamente, -añaden-, desde la creación de la senda se han afectado los hábitats prioritarios del espacio incluido en la Rede Natura 2000, así como a especies de mayor interés, "e esta situación vai continuar", puesto que, tal y como viene denunciado el grupo ecologista "está feita nas áreas inundables do curso fluvial, polo que cada pouco tempo as enchentes reclamarán o terreo que pertence ao río".

Esta sanción se suma a otras previas como la destrución de parte del Castro da Croa. Pero aún hay otras denuncias que a día de hoy están siendo investigadas.