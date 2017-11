Según han informado a Europa Press fuentes del 112 Galicia, a las 8,25 horas un particular alertó de un incendio en una casa ubicada a la altura del número 20 de la Rúa Canexa, pero no había personas afectadas.



Por ello fueron movilizados, además de los Bomberos do Morrzo, la Policía Local y Protección debido a este incendio que comenzó en la cocina supuestamente debido a una estufa de leña.



Fuentes de la Policía Local han relatado que fueron los propios inquilinos los que avisaron del incendio, tras lo que salieron fuera de la vivienda. Además, por precaución abandonaron sus residencias vecinos colindantes, pero el fuego únicamente afectó a la casa en la que se declaró.



Al lugar acudió una patrulla de la Policía Local a regular al tráfico y las mismas fuentes municipales concretaron que a las 9,10 horas el fuego estaba prácticamente apagado y se procedía a enfriar la zona. Además, han señalado que resultaron afectados los "pinchos del tejado" y, al estar dañada la estructura de éste, se iba a proceder a retirarlo.