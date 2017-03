Mos redobla su lucha contra la avispa velutina

Una vez resuelta la campaña de control y retirada de buena parte de los nidos de 'avispa velutina' llevada a cabo durante los meses de enero y febrero desde la concejalía de Medio Ambiente, ahora -y teniendo en cuenta que hasta principios de agosto es el período de máxima actividad-, Julia Loureiro ha puesto en marcha medidas preventivas como la instalación de trampas para capturar básicamente a 'las reinas fundadoras' de nuevos enjambres de cara a evitar su proliferación (de cada nido salen anualmente entre 100 y 500 reinas). Para las capturas se utiliza el sistema de trampeo tras haber establecido previamente zonas de control en las inmediaciones de los nidos del año pasado que aún perduran. Por el momento, y en fución de las necesidades, se van a colocar entre 400 y 800 trampas apra evitar que se genere una plaga como la del año pasado.

Controlar la población de estas avispas invasoras reduciendo el número de nidos -tarea que está gestionando con fondos propios el Concello de Mos, colocando varios cientos de trampas desde el 16 de marzo-, es el principal objetivo de esta campaña de prevención. Un plan de acción destinado a diezmar la población de avispa asíatica en el municipio, para tranquilidad de la población mosense y de cara a reducir daños en cultivos fructícolas “e evitar que lles afecte aos apicultores que teñen colmenas de abellas autóctonas", explica Loureiro.

"Os varios centos de trampas xa colocadas distribuíronse por todo o termo municipal reforzando sobre todo as zonas próximas a ríos e regatos, que son as máis perigosas". Y para tranquilidad de todos, "o líquido contido nas trampas, situadas a 1,5 metros de altura, non representa ningún perigo para a xente”, concluye Julia Loureiro.