Mos quiere ser alternativa de turismo cultural en el Camiño

Los exteriores del Pazo de Mos, acogían ayer por la mañana la presentación del programa de actividades culturales 'Vive o Camiño'. Acto que contó con la presencia de la alcaldesa, Nidia Arévalo, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, la concejala del área municipal de Cultura, Sara Cebreiro, y los integrantes de la Mesa do Camiño do Concello de Mos.

“Con los objetivos de potenciar el Camino de Santiago a su paso por Mos y fomentar nuestra cultura y tradiciones, desde el Concello y contando con el tejido asociativo del municipio, configuramos la programación Cultural 'Vive o Camiño' en Mos, que incluye varias citas entre abril y diciembre", destacaba la alcaldesa haciendo hincapie en que se trata -sobre todo-, de potenciar esta ruta a Compostela. De ahí, que todas las actividades a llevar a cabo "pretendemos que sean un homenaje tanto al Camiño como a la rosa, flor representativa en nuestro escudo y emblema de nuestro municipio".

La programación cultural dirigida a todos los públicos y generaciones, se inicia ya el día 30 de abril con la inguración, en el Pazo de Mos, de la exposición 'Vestido de Onte', un viaje por el pasado para conocer las raíces del traje tradicional gallego, tejidos, ropa de diario y de fiesta, joyas y complementos-, en la que colabora la Asociación Cultural Tangaraño. Y en la oferta hasta final de año, habrá citas culturales y lúdicas como conciertos, teatro o exposiciones.

Para el secretario xeral de Cultura “é unha idea moi interesante” la de integrar esta programación cultural por donde transcurre el Camiño de Santiago en Mos. Anxo Lorenzo, que destacó "a importancia da repercusión económica nos municipios do Camiño de Santiago", felicitó a Arévalo y Cebreiro por la "idea novidosa e pioneira de crear a Mesa do Camiño", que calificó “como unha plataforma que supón un punto de encontro fundamental entre todas as partes implicadas”, así como una alternativa de turismo cultural para peregrinos y otros visitantes.