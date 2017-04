Mos prestó ayuda en el hogar a 59 usuarios durante 2016

n n n Concretamente la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar, SAF, destina a Mos 30 trabajadores para la asistencia a dependientes y otros 12 a la asistencia básica. Datos aportados por la alcaldesa, Nidia Arévalo y la concejala de Política Social, Sara Cebreiro, tras la reunión mantenida este viernes con una amplia representación de los profesionales que desempeñan dichos cometidos.

Este encuentro de cercanía tenía por objeto “agradecerlles por parte do Concello a estes traballadores o seu magnífico e profesional traballo, e por ser a imaxe municipal nos domicilios dos usuarios aos que atenden”. Y además de felicitarles por su labor, Arévalo y Cebreiro recogieron las sugerencias de estos profesionales de la ayuda a domicilio con el ánimo de mejorar el servicio “xa que ninguén mellor que eles para dicirnos como facelo”.

El SAF de Mos, durante 2016 prestó asistencia a 59 usuarios. Realizó una media de 3.384 horas/mes, y 40.608 horas/año en este cometido. En concreto, la asistencia 'Básica' asistió a 12 usuarios. Los mismos que sigue atendiendo actualmente (245 horas en febrero), que de seguir así implicaría llegar a 2.940 horas/año, pero el departamento municipal de Servizos Sociais estima que en 2017 se llegará a las 3.800 horas de prestación de asistencia Básica.

Alcaldesa y concejala consideran importante poner de relieve, que el pasado año (2016), con respecto a 2015, la consellería de Política Social le concedió -a mayores-, al Concello de Mos 396 horas más al mes (4.752 horas más al año), para la prestación del Servizo de Axuda no Fogar a personas valoradas en situación de dependencia. Y gracias a disponer de esas casi 400 horas mensuales más, se pudo atender a otros 6 vecinos en la misma situación, de los cuales, cuatro son de 3º y 2º grado de dependencia.

Los beneficiarios de estos servicios son preferentemente personas mayores con déficits de autonomía y/o con discapacidad, especialmente cuando carecen de apoyo personal en su entorno inmediato, o en hogares donde hay menores, en los que se detecta la necedidad de una intervención de carácter socioeducativo. E igualmente desde el SAF, también se dá respuesta preventiva y socializadora a situaciones familiares del municipio en riesgo de exclusión social. n