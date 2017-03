Mos constituye 'A Mesa do Camiño Portugués'

nnn La Mesa do Camiño do Concello de Mos quedaba constituida formalmente ayer en un acto al que asistió el gerente del Xacobeo para refrendar con su presencia esta iniciativa pioneira en Galicia, que convierte al municipio en el único de la Comunidad Autónoma con un ente de estas características.

Resentantes de la administración local encabezados por la alcaldesa, Nidia Arévalo y la concejala de Cultura, Sara Cebreiro; el propio gerente de la Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela, Turismo de Galicia, un miembro del Ministerio de Fomento y otro de la Asociación Amigos do Camiño; el jefe de la Policía Local de Mos, un técnico municipal y un arqueólogo, empresarios del sector y asociaciones del municipio en este ámbito, componen el nuevo ente.

Y ayer, tras la sesión constitutiva con cuatro puntos en el orden del día, la alcaldesa, destacó “a importancia desta iniciativa pioneira en aras de fomentar a afluencia de peregrinos no Camiño de Santiago Portugués". E incidió en la necesidad de “mellorar a seguridade eliminando 'puntos negros' ao longo do trazado ao seu paso por Mos". Arévalo avanzó también dos proyectos, uno de señalización y otro cultural.

De igual forma, el gerente del Xacobeo abordó los problemas de seguridad vial del Camino a su paso por Amieirolongo, donde los peregrinos deben cruzar la vía del tren, anunciando que ya está "autorizada" por Patrimonio la modificación del trazado para evitar el cruce, que se acometerá en los próximos días. Y en cuanto a la pasarela peatonal para cruzar la N 550, avanzó que Fomento ya tiene redactado el proyecto. n