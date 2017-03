Mos cerró cuentas en 2016 con resultados positivos

nnn El pleno del Concello de Mos en la sesión de este miércoles, correspondiente al mes de marzo, dio cuenta de la liquidación del pasado ejercicio económico y del informe de estabilidad presupuestaria correpondiente. Según argumentó la alcaldesa, Nidia Arévalo, los indicadores demuestran que se está cumpliendo el Plan de Ajustes iniciado en 2011, y que de seguir así la progresión económica de las arcas municipales, en 5 anos la deuda será cero. En definitiva, que según el informe de intervención municipal, la liquidación presupuestaria de 2016, cumple el objetivo de estabilidad. Y la única certeza, es que Mos "pechou as contas do ano pasado cun superávit de máis de millón e medio de euros, 1.607.617, e cumprindo ademais co obxectivo de estabilidade orzamentaria, o 2016 liquidouse cun remanente de tesourería positivo de 452.135 euros".

Unos resultados "altamente positivos que o BNG tenta distorsionar con falsedades", afirmó la regidora, exigiendo respeto a los nacionalistas y recordando que, “cando chegamos ao Concello atopámonos cunha herdanza do goberno bipartito PSOE-BNG de 10 millóns de euros de débeda, e 3 millóns de préstamos bancarios nos caixóns, sen utilizar e xerando intereses". Ahora, tras varios años de presupuestos "realistas", aprobados en tiempo y forma, y cerrando ejercicios con superávit y remanente de tesorería positivo para amortizar deuda, pagando facturas a 60 días y sin pedir préstamos, "logramos darlle ao Concello e ás arcas municipais un xiro de 180 graos”. Un cambio total de gestión económica, que de seguir en la misma línea, en 2022 “o Concello terá amortizada a súa débeda”, aseguró Arévalo. n