Mondariz ya está recuperando 'O lugar Do Ceo' a orillas del Tea

nnn El Concello de Mondariz y la Xunta de Galicia, en el conocido como 'lugar do Ceo, incluido dentro de la Zona de Especial Protección, ZEC, del Río Tea, están llevando a cabo trabajos conjuntos encaminados a la rehabilitación de las riberas mediante la restauración de la vegetación autóctona, eliminación de barreras y control del proceso de erosión.

La Consellería de Medio Ambiente aporta 19. 716 euros, y la administración local se hace cargo de los 4.484 restantes para poder poner en marcha la actuación.

Lo fundamental -según explica el alcalde, Xoán Carlos Montes-, es recuperar una zona altamente alterada "cunha alarmante perda do seu valor ambiental e de disfrute público".

Así, se creará un "valado verde" para frenar la erosión, se retirarán los bloques de hormigón y el plástico que cubren parte de la playa, y se eliminará el vallado que limita la extensión "xa que -según os técnicos-, ten como consecuencia a perda da area ao cambiar a dinámica de sedimentación durante as enchentes do inverno".

La prioridad es recuperar la biodiversidad y el equilibrio entre las actividades sociales y económicas, poniendo en valor esta zona de recreo y mejorando el paisaje de este espacio que forma parte de la Red Natura 2000.



SANEAMIENTO

Otro tema que ayer trataron el delegado de la Xunta en Pontevedra, Cores Tourís, con el alcalde Xoán Carlos Montes, fue la necesidad de continuar con el saneamiento en el tramo urbano de la Avenida de Portugal en el enlace con el vial de Covelo, para separar fluviales y fecales. Asimismo, mejorar la carretera PO-253 Mondariz-Pazos de Borbén, en Ríofrío, para reducir el riesgo de accidentes en varias curvas. Por último hubo un acuerdo para acondicionar la entrada al vial entre el área recreativa y la playa fluvial, completando el proyecto iniciado por el anterior gobierno municipal.n