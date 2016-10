Mondariz, de nuevo con falta de medicamentos

n n n El equipo de gobierno de Mondariz, muestra públicamente su "hondo malestar e indignación" a causa del desabastecimiento de medicamentos que afecta a la farmacia de la localidad, que aún sigue a la espera de que el Juzgado dictamine su adjudicación a una de las tres ofertas presentadas para hacerse cargo de la misma.

Esta situación de falta de medicamentos no es algo puntual. Se viene arrastrando desde hace tres años "y no se puede consentir, que una población esté desabastecida de fármacos ni que los organismos competentes no hayan sido capaces de solucionar el tema", aseguran desde el gobierno local. De hecho -dicen-, Alternativa por Mondariz (que hoy ocupa la alcaldía), ya había presentado en 2014 una denuncia ante la consellería de Sanidade "para que tomase medidas". Y del mismo modo, el Partido Socialista (hoy socio de gobierno), también llevó a pleno numerosas iniciativas denunciando el abandono que sufría la farmaia por parte del titular de la misma.

Para agravar aún más la situación, desde febrero, la farmacia está funcionando "sin nungún farmacéutico titular", y el Colegio de Farmacéuticos debe asumir la responsabilidad de impedirlo, expresa el alcalde, Juan Carlos Montes, recordando que las dos últimas semanas del mes de agosto "fueron especialmente malas llegando hasta tal punto que ni siquiera había aspirinas para dispensar ni leche de bebés".

Igualmente las trabajadoras de la farmacia, que solo pueden hacer frente a pagos de medicinas por encargo, demandan solución rápida para una situación que les genera una enorme presión ante la indignación de los vecinos.

Y así las cosas, desde el gobierno local "demandan una solución urgente para poner fin a esta situación que pone en riesgo la salud de los mondaricenses".n