El mirabel de O Rosal fresco llega al mercado un mes más tarde

Un año más el Mirabel de O Rosal fresco ya está en el mercado, pero esta vez un mes más tarde de lo habitual, debido fundamentalmente a la falta de frío en el Baixo Miño durante el invierno, que provocó retraso en la floración y por consiguiente en la maduración. A pesar de ello, la calidad de la fruta no se ve alterada y el sabor sigue siendo excelente, según explicaron desde Froitas do Rosal. Se trata de una de las frutas gourmet gallega, a medio camino entre una ciruela y una cereza, tan exclusiva, que sólo se puede degustar durante tres semanas al año.

Por segundo año consecutivo, el mirabel de Froitas do Rosal, vuelve a estar disponible desde ayer para todos los consumidores del territorio español, tras la apuesta fuerte y decidida del grupo Aldi de incorporar esta fruta exquisita de temporada a todas sus tiendas, repartidas por toas las comunidades autónomas de España salvo en Galicia.

Los consumidores gallegos ya vienen degustando el Mirabel de O Rosal, desde hace unos días al encontrarse disponible en todas las tiendas de Vegalsa-Eroski, El Corte Inglés y las tiendas de Carrefour de Galicia. Este último también los incorpora en las tiendas de Madrid, Castilla León y Asturias.

Se trata por tanto, de un gran avance de Froitas do Rosal, que va logrando poco a poco que una fruta gallega esté presente durante su temporada en las mesas de muchos hogares del territorio español.

Al tratarse de una fruta muy estacional, los mirabeles frescos podrán encontrarse en las tiendas sólo por un corto período de tiempo, entre dos y tres semanas, y esto sumado a que la recolección es manual y sólo en el momento excelente de madurez, para que llegue al mercado en las mejores condiciones de sabor, aroma y textura, hace que se trate de una fruta exclusiva y que se nombre como fruta gallega gourmet por excelencia.

Froitas do Rosal prevé comercializar este año entre 20.000 y 25.000 kilos de mirabel en fresco.

Tradicionalmente el cultivo del mirabel iba destinado en Galicia casi en exclusiva a su transformación en mermeladas o licores pero desde 2009 la empresa Froitos do Rosal está trabajando para que el Mirabel de O Rosal sea conocido en fresco en el mercado gallego y nacional.

El mirabel es un pequeño fruto, de tamaño poco mayor que una cereza grande, que fue traído desde la Selva Negra alemana hasta O Rosal por un maestro de la localidad, Xosé Sánchez García.

El mirabel se aclimató perfectamente en las tierras del Rosal y en la actualidad existe una producción anual importante. n