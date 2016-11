Tras dos meses 'guardada' se filtra la sentencia de Francés

nnn La sentencia, que fue dictada el 13 de septiembre, más de dos meses después de intentar que no se hicieran eco del fallo los medios de comunicación, se 'filtraba' esta semana: Raúl Francés, el ex alcalde de O Porriño -atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, ha sido condenado a la pena de 8 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación 'especial' para empleo o cargo público de concejal o alcalde, por un delito continuado de prevaricación administrativa, además de imponerle el pago de las costas.

Según figura en dicha sentencia -a la que ha tenido acceso este diario-, el fallo es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el plazo de 10 días. Por tanto, se presupone que ha sido recurrida.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Porriño, practicó las diligencias previas. Y una vez dictado el auto de procesamiento, el Ministerio Fiscal formuló la acusación contra Raúl Francés como autor de un delito de prevaricación administrativa continuada de los artículos 404 y 74 del Código Penal. Y mientras los abogados defensores pedían la libre absolución, el fiscal solicitaba una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público de concejal o alcalde, que al final, se rebajó a 8 años, 6 meses y un día.

En la sentencia se relatan hechos -probados-, con datos y fechas pormenorizadas a partir del 25 de agosto de 2004. Hechos relacionados con distintos contratos realizados por el sistema de libre designación, por el entonces regidor, Raúl Francés, mediante decreto de alcaldía, a una técnica jurídica para cubrir una plaza vacante en la Oficina de Información e Asesoramento Home Muller. De un asesor de actividades industriales (sobre el que no consta acreditativo de su contratación, solo facturas). Y de un técnico jurídico para emitir informes jurídicos del departamento municipal de Urbanismo. Contratos con sus correspondientes prórrogas, y sin tener en cuenta los reparos de intervención.n