Más cortos de creadores en la diáspora se verán en Cans

nnn La organización del Festival de Cans lo tiene todo prácticamente listo para inaugurar la décimo cuarta edición de este evento cinematográfico sobradamente consolidado después de 13 años como plataforma para dar a conocer y apoyar el trabajo de la creación gallega y seguir impulsando a realizadores ya conocidos y nuevos talentos emergentes.

Una vez más, la competición oficial de cortometrajes estará marcada por directores y realizadores en el éxodo y por el hecho histórico de haberse conseguido la paridad total entre hombres y mujeres en las piezas recibidas que competirán por el 'Can de Pedra'.

También en esta edición del Festival de Cans que abre el telón mañana miércoles, 24 de mayo, los video-clips ganan protagonismo y son fiel reflejo de la rica diversidad de grupos y de estilos tan variados como el pop, rock, folk, hiphop, ska e incluso 'metal'. La sección de animación se presenta 'más fresca' y con más creadores nuevos que nunca entre dibujantes consagrados y una 'nueva camada' de creadores salidos de centros de entudios gallegos y que sin duda, son el futuro del sector. En cuanto a largometrajes la ópera prima de las Also Sisters, 'A historia dun satélite', será estreno mundial en Cans. Y en la 'aventura arriesgada' de proponerle a un director que cuente secretos de su película en tiempo real, micrófono en ristre hablando al mismo tiempo que transcurre la proyección, este año le toca el turno a Manane Rodríguez con 'Migas de Pan'.

Cans se inaugura mañana, y entre las citas a tener en cuenta, la tracional 'Noite dos Veciños no Baixo de Bugarín' con la presentación del Xurado dos Veciños 2017.n