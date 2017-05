Mariscadores de Arcade piden cambiar el plan de explotación

La campaña de marisqueo en Arcade no podía ser peor. A la escasez de almejas se suma el hecho, según aseguran desde la Asociación de Marisqueo de a flote de esta localidad, de que los ejemplares “a duras penas cumplen con el tamaño mínimo exigido”. El resultado es que una larga jornada de seis horas de trabajo pueden resumirse en unos escuálidos cinco kilos que no llegan “ni para cubrir gastos”.

Esta situación se agravó en las últimas semanas con la aparición de mariscadores procedentes de otras zonas, principalmente de la Asociación de Mariscadores de Vigo, donde la escasez de almeja babosa obligó a buscar otras parcelas para poder continuar con la faena. Por este motivo, los mariscadores de Arcade quieren que la Xunta “modifique el plan de explotación, ya que esta obsoleto y no se adecua a la realidad”. Estos cambios serán puestos sobre la mesa esta viernes en la reunión que representantes de la asociación de mariscadores mantengan con la Consellería para intentar buscar una solución al problema que vive este colectivo.

Fuentes de este colectivo aseguran que “estamos dejando dinero en el mar”, y recuerdan que el año pasado plantaron almeja en esta parcela, inviryiendo 60.000 euros que ahora no pueden recuperar ante la falta de producto. “Somos muchos y no llega para todos”, reclaman. Para ellos la solución pasa por”modificar el plan de explotación y buscar una alternativa factible”.