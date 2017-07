"Los manuscritos del mar muerto informan del entorno en el que vivió Jesús de Nazaret"

Antonio Piñero (Chipiona, Cádiz, 1941) catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del Cristianismo primitivo, pronunciará el 3 de agosto una de las charlas incluidas en el Ciclo de Conferencias que organiza cada verano desde hace siete años en la Capitanía Marítima de Baiona.

La charla será a las 20,30 horas y en ella presentará su litro “Gnosis. Manuscritos del Mar Muerto y Cristianismo primitivo”, (2016), una obra de 600 páginas que aborda los primeros tiempos del Cristianismo y su relación con los manuscritos del Mar Muerto conocidos también como los Rollos de Qumrán, en alusión a las grutas donde los hallaron en 1947 de manera fortuita unos pastores, que intentaban localizar el paradero de una cabra extraviada. En lugar de encontrar al animal, descubrieron siete rollos de pergamino. En total son 850 manuscritos, divididos en 40.000 fragmentos, algunos tan pequeños como un sello.

¿Por qué son importantes?

Porque dan información sobre el entorno en el que vivió Jesús de Nazaret, no de Jesucristo, que es un invento. Sobre una persona real se superpone otra celestial. Jesús fue un carpintero y maestro de la ley fracasado es un hecho histórico que a mí me parece incontrovertido y que explica muchas cosas. Si lo transformas en un mito literario puede volver loco a cualquier historiador.

¿Por qué hay tanta polémica?

Cuando se publicó en España, en el ambiente pululaban ciertas ideas difundidas por autores ingleses que habían escrito una obra ya traducida al castellano “El engaño de los manuscritos del mar muerto”. Circulaban noticias que indican que el Cristianismo no era nada más que una copia de un judaísmo exotérico y que ahora ya disponíamos de documentos fehacientes para demostrar que el cristianismo era una mentira.

¿Qué temas tocará en la charla?

Intentaré poner orden en el caos, explicando que son los manuscritos del Mar Muerto, que contienen y porqué pueden ser importantes. En que se dividen, cuántos son, como se descubrieron. Si Jesús fue uno de los esenios o era celota. También intentaré dilucidar si efectivamente el Cristianismo una copia del Judaísmo o no y si la muerte de Jesús de Nazaret es una copia de los que se relata en esos manuscritos. Trataré de responder de forma no demasiado extensa pero si fundamentada.

El ciclo de conferencias de este verano reúne un cartel de lujo.

Son ocho catedráticos y un musicólogo. Son personas del entorno que de algún modo están relacionados con Baiona y con el descanso en la villa y tienen cierto agradecimiento a este lugar y a sus gentes. Normalmente cuando les planteo participar me dicen que sí y lo hacen ex amore. No conozco ni un solo pueblo costero de España con más habitantes que Baiona que celebre un ciclo de conferencias como este en verano. Solo dos personas en siete años me han dicho que no. Estoy muy contento con el resultado y ya estoy preparando el del año que viene. El verano que viene pretendo que venga algún experto a hablar sobre la física cuántica.

¿Cómo valora la respuesta del público?.

Se nutre sobre todo de gente que viene de fuera. En el mundo actual las conferencias están de capa caída porque los jóvenes tienen poco interés en participar. Cada vez hay un público más mayor. A las nuevas generaciones no les interesa.

Se enteran de lo que quieren a golpe de clic y la historia no les interesa. Internet está sustituyendo la memoria humana y eso no es bueno, porque tanto sabes cuánto retienes en la memoria. La inteligencia consiste en buscar maridajes insólitos, en contraponer ideas que aparentemente no tienen nada que ver. La penicilina se inventó relacionando una infección con un hongo. Si los conceptos no están en la memoria no existe tampoco la posibilidad de descubrir nuevas relaciones y contactos. Los sabios tienen mucha imaginación y también mucha memoria.