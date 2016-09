Malestar del grupo del PP con la gestora local de Nigrán

nnn Prosiguen las desavenencias entre la gestora provisional del PP en Nigrán y el grupo municipal. El último episodio de los continuos desencuentros tuvo lugar el jueves en el marco de la reunión convocada el pasado viernes en la sede local del partido.

Los seis concejales del grupo municipal del PP en Nigrán han mostrado su malestar tanto al presidente comarcal, Jesús Vázquez Almuiña, como a la presidenta de la gestora, María José Pino, tras su exclusión de la Junta Local que, integran representantes del partido en las diferentes parroquias y que Pino dio a conocer en el acto. Los seis concejales actuales pudieron comprobar in situ que sus nombres no están en la lista y se sienten ninguneados. "No estamos de acuerdo y nos sentimos menospreciados por parte de la gestora", indicó la edil de Priegue, Carmen Alonso Macías-Jorreto y aseguró que es la primera vez en la historia del PP de Nigrán que "los concejales que representamos a las parroquias no somos miembros de la Junta Local del partido. Considera que es una decisión que tomó la presidenta de la Gestora "y nosotros lógicamente discrepamos".

Fuentes próximas al partido indicaron a este periódico que los concejales están muy molestos por lo que consideran desprecio y falta de respeto hacia los seis representantes elegidos por los vecinos. Las mismas fuentes señalaron que el enfado fue tan monumental que alguno habló incluso, de pasarse al grupo mixto en el pleno del 28 de septiembre o de renunciar al acta de concejal.

Sin embargo, la edil Carmen Alonso indicó que por ahora no han decidido nada; si bien dejó claro que "esa es una cuestión personal y cada uno tomará la decisión que crea conveniente". Dejó claro, eso sí, que no será una decisión en conjunto. "Evidentemente, somos seis personas distintas, cada uno decidirá lo que tiene que hacer".

Sobre los momentos de tensión en la reunión del viernes, indicó que "en absoluto dijimos nada en aquel momento, ni abandonamos la sala. No es momento de discutir, simplemente manifestamos a Vázquez Almuiña y a Pino nuestra disconformidad a través del portavoz del grupo municipal", aclaró.

"No queremos ningún tipo de controversia ahora, antes de las elecciones", añadió la edil. Después, tocará sentarse y hablar, manifestó al recalcar que, "evidentemente estamos molestos porque la contestación que les dio la presidenta de la gestora María José Pino, cuando el portavoz municipal, Alberto Valverde, le pidió explicaciones, no les satisface. Pino les dijo que "los concejales somos miembros natos de la junta, pero entendemos que si es así, debería haberlo dicho en la reunión y no lo hizo". Cada concejal representa a su parroquia en la Junta y a mayores el resto de designados le ayudan, "pero Pino no lo dijo, no sabemos si por desconocimiento o por otro tipo de cosas."

Gestora Provisional

En cualquier caso, desde el grupo municipal del PP recuerdan a Pino que todavía no hay una Junta Local, sino que es una comisión gestora provisional. "Pino está elegida a dedo, no se ha votado nada", recordó en alusión a su designación provisional el pasado mes de junio con el objetivo de echar a andar la Gestora provisional, tras el vacío de poder que dejó la dimisión de Alberto Valverde al frente de la junta local.

En el momento en que haya un congreso local y voten los afiliados del partido en Nigrán "veremos quien sale y quien no sale", proclamó la edil. Argumentó que "la Junta Gestora se nombra a dedo y sale a dedo y dura solamente hasta que se convoquen las elecciones o el Congreso Local, que según lo que acordamos con el vicepresidente del PP, Alfonso Rueda y con el presidente comarcal, Jesús Vazquez Almuiña, será después de las Elecciones Generales y Autonómicas, recalcó. n