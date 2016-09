Llegan los callos veganos

La Plaza de Antonio Palacios, acogió ayer al mediodía la presentación de la 23ª edición de la Fiesta de los Callos de Porriño. La cita, el domingo próximo, día 2 de octubre, jornada en la que 40 locales de hostelería ofrecerán sus callos con receta y secreto propio, por 4 euros la ración servida con Pan do Porriño y cazuela de regalo.

La alcaldesa, Eva García, el comentarista gastronómico, Pepe Cadavedo, la presidenta de Acipor, Juan Pérez, el presidente de Ahospor, José Manuel Fernández y el concejal de Comerio, Marcelino Coto, fueron los engargados de presentar oficialmente la Fiesta de los Callos 2016.

"Ponerse a dieta la víspera de los callos es una tortura", expresó la aregidora intentando no sucumbir a la tentación de la cazuelita de callos recién elaborados que tenía delante. Para García de la Torre, esta fiesta "se identifica con Porriño, es el broche de oro de las Fiestas del Cristo de la Agonía, y como somos gente acogedora, invito a todo el mundo a disfrutar el domingo de nuestro plato estrella", concluyó. Pepe Cadavedo cantó las excelencias de los callos de Porriño asegurando que son "algo más que un clásico, son un emblema mundial, los más internacionales".

Coto, que fue el primero en tomar la palabra, destacó que este año se han sumado "40 restauradores". Y aludió a los peregrinos "que se paran para reponer fuerzas y luego hablan muy bien de la gastronomía que ofrecemos". Juana Pérez alabó la calidad del producto "cada receta tiene su secreto, incluso los hay 'veganos' o con 'cotobelos', y se servirán maridados con Pan do Porriño".

Para José Manuel Fernández "el cambio de fórmula y que seamos los hosteleros los que servimos nuestros propios callos, ha sido un todo un éxito para el sector". n