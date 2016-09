Jinetes de la Guardia Civil buscan al desaparecido en Baiona

Siete jinetes del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil con base en Valdemoro reforzaron ayer el dispositivo de búsqueda del Iván Durán, el joven de Baiona que salió de casa el jueves 25 de agosto y no regresó. Esta dotación, que llegó a al sur de la provincia a principios de julio para reforzar la seguridad en el Camino de Santiago y colaborar en la prevención y lucha contra incendios, peinó Chan da Lagoa, con apoyo de agentes motorizados del Seprona.

La búsqueda se centró especialmente en las inmediaciones de La Virgen de la Roca por si hubiese alguna pista de Iván en el entorno. Mientras tanto, familiares y amigos continúan rastreando el monte a pie. Con ayuda de un dron particular, observaron por la carretera que lleva a las pozas de Mougás, si bien es un equipo pequeño y de poca autonomía para abarca 400 kilómetros de monte", señaló Juan Durán, padre del desaparecido.

La Guardia Civil de Vigo, que continua investigando el caso, tomó declaración ayer a los padres y a la hermana de Ivan. Juan Durán, cree que su hijo podría sufrir depresión "y no me dí cuenta" en los días previos a su marcha. n