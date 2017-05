Islas de reciclaje en Salceda para reordenar la recogida

nnn El Concello de Salceda de Caselas procede estos días a reorganizar las zonas de colectores de basura agrupándolos en “islas de reciclaje” y situándolos en las cabeceras de cada calle así como en los puntos más alejados del centro.

Con esta acción, además de reorganizar el casco urbano se intenta la eliminación y dispersión de contedores de cara a ganar una mayor eficiencia a la hora de la recogida de residuos y a la vez mejorar la seguridad vial colocando los contenedores en lugares donde no resten visibilidad ni supongan un problema para la circulación de vehículos ni para la seguridad peatonal. Y el hecho de contar con zonas delimitadas y señalizadas para los contenedores evita las contínuas incidencias de cambio de lugar de los mismos.

Esta optimización del servicio de recogida de basura y la mejora en los servicios de reciclaje, se suma al proyecto de compostaje implantado en el casco urbano del municipio "e que pon a Salceda na cabeceira de toda a provincia no que a este tema se refire", explican desde el Concello. Y asímismo, con el creciente uso de los diferentes contenedores de compostaje por parte de la ciudadanía "vense a notar un descenso no uso do contedor de lixo orgánico en todo o centro urbano, o cal facilita agora o traballo de reorganización de todo o sistema de recollida do lixo, que se ve notablemente mellorado coa creación das “illas de reciclaxe” que se está a levar a cabo nestes días".

El Concello de Salceda de Caselas, que forma parte -junto a otros 22 ayuntamientos- del programa 'Revitaliza' de la Diputación de Pontevedra, cuenta actualmente con 'Centros de Compostaje Comunitarios' instalados en los parques Raíña Aragonta y A Gándara, así como en la zona trasera de la Plaza de Abastos. n