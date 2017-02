La irrupción de tres caballos en la vía provoca accidentes en O Rosal y Tomiño

nnn Los propietarios de los tres caballos implicados en sendos accidentes ocurridos ayer en la misma carretera, que une los municipios de Tomiño y O Rosal, y que se saldaron con dos conductores heridos leves, fueron identificados y las autoridades investigan por dónde pudieron acceder a la vía los tres animales, que murieron como consecuencia de lo ocurrido, para tratar de evitar que vuelva a repetirse la situación.

El primero de los accidentes fue a las 2.25 horas y el mismo implicado comunicó al 112 que acababa de chocar contra un caballo que había interceptado en la vía, concretamente, en la carretera que une las localidades de A Guarda y Tui, en la CG-4.2, dirección Tomiño Además, este ciudadano indicó que unos metros más adelante había otro coche accidentado a causa de otro caballo y el conductor estaba herido.

Por otra parte sobre las 8 horas otro particular comunicó al 112 Galicia el atropello a otro caballo en la CG- 4.2, dirección O Rosal. En este caso la mujer implicada no resultó herida, aunque los servicios sanitarios fueron igualmente informados por las molestias que había sufrido en las cervicales a causa del impacto con el animal.

En este sentido, según informó el alcalde de O Rosal, Jesús María Fernández Portela, dos de los caballos murieron en el acto, y el tercero fue sacrificado por una veterinaria debido a las lesiones que presentaba. Sus propietarios "estuvieron en el lugar del accidente" para hacerse cargo, tras lo que será la administración la que determine si corresponde alguna sanción.

Los accidentes tuvieron lugar en la misma vía, la CG-4.2, que une A Guarda y Tui. El primero de ellos, que fue doble, ocurrió sobre las 2.25 horas y el segundo sobre las 8 horas.

importantes daños

El alcalde de O Rosal precisó que los vehículos sufrieron importantes daños, "uno de ellos, sobre todo, para desguace", dijo el regidor, pero "por suerte" no ha habido que lamentar daños personales graves en ninguno de los conductores.

Tal y como indicó le alcalde, de momento, no se sabe "cómo ni por qué accedieron al vial" los animales, si bien apuntó que se cree que los caballos, que recorrieron varios kilómetros antes del lugar de los accidentes, llegaron hasta una carretera provincial y accedieron a una rotonda, desde donde pudieron entrar en la CG-4.2.

El regidor reconoció que "no es la primera vez" que acceden animales a la vía, pero dijo "nunca" se había dado "esta situación", por lo que anunció que se reunirán la Diputación de Pontevedra, la Xunta y el Ayuntamiento para coordinarse y tratar de buscar una solución. "Hay que tomar cartas en el asunto y resolver esto cuanto antes para que no vuelva a repetirse", concluyó. n